Με μικρή καθυστέρηση έφτασε στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την έκτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μέσα στο 2025.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο πλατύσκαλο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απάντησε όταν ερωτήθηκε αν θα δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως για μια νέα επίθεση κατά του Ιράν. Απείλησε δε το Ιράν ότι «θα το τσακίσουμε» αν προσπαθήσει να εξοπλιστεί εκ νέου. «Ακούω ότι προσπαθούν να εξοπλιστούν ξανά. Αν το κάνουν, θα τους τσακίσουμε» («We’ll knock the hell out of them»).

Trump:



I hope Netanyahu is going to get along with Syria because the new President of Syria is working very hard to do a good job, he really is.



I know he’s a tough cookie. And, you know, you’re not going to get a choir boy to lead Syria.



I dropped the sanctions on Syria,… pic.twitter.com/8qQioK9c4U — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Για το επίμαχο ζήτημα της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να κινηθούμε προς αυτή τη φάση «το ταχύτερο δυνατό». Τόνισε ωστόσο ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «πρέπει να αφοπλιστεί».

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συζήτηση που είχε λίγο νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία», αλλά και ότι παραμένουν «μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα», για τα οποία ελπίζει ότι θα επιλυθούν.

O Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ δήλωσε τη Δευτέρα, έχοντας στο πλευρό του τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, πως ελπίζει πως θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα «πολύ σύντομα».

Επανέλαβε, επίσης, πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, λίγο αφού η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε πως δεν θα παραδώσει τα όπλα της.

«Πρέπει να υπάρξει ένας αφοπλισμός της Χαμάς», επέμεινε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Επισήμανε πως ''κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψει η σορός του τελευταίου ομήρου''. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο Νετανιάχου έφθασε σήμερα λίγο πριν από τις 13.30 τοπική ώρα στο Μαρ α Λάγκο, την κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση στις ΗΠΑ, μεταξύ των δύο ανδρών, στενών συμμάχων, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

"Eπίκειται" απονομή χάριτος στον Νετανιάχου του είπε ο Χέρτζογκ, λέει ο Τραμπ

O Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης πως μίλησε με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ένας Πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, που είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Νετανιάχου, πριν από τη συνάντησή τους.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο… μου λέει πως επίκειται» (η χάρη), υπογράμμισε.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, το γραφείο του Προέδρου Χέρτζογκ ανέφερε πως δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού Προέδρου και του Τραμπ από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πριν από αρκετές εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Στην αντζένα η Γάζα, το Ιράν και Λίβανος