Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται τα τρία πολεμικά μέτωπα του Ισραήλ: η Γάζα, το Ιράν και ο Λίβανος ενώ έχει ενδιαφέρον αν θα γίνουν αναφορές για τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος αναμένεται να επιδιώξει την οριστικοποίηση της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συγκρότηση μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης και την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, μέσω διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αποτελείται από ξένα στρατεύματα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τρεις χώρες, μεταξύ αυτών και η Ινδονησία, είναι έτοιμες να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα. Ωστόσο, ο Νετανιάχου εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει τις συζητήσεις για την αποστρατιωτικοποίηση και θα απορρίψει κάθε σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς, αν αυτό δεν προβλέπει κεντρικό ρόλο για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε πριν από τη συνάντηση σχετικά με το μέλλον της Γάζας:

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν πρόκειται ποτέ να αποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είμαστε εκεί για να αμυνθούμε και να αποτρέψουμε την επανάληψη όσων συνέβησαν στο παρελθόν».

Παρά την ισχύουσα εκεχειρία, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

Κατά την επικείμενη συνάντηση, ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να πιέσει υπέρ νέων πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα παραμένει κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η θέση αυτή ενδέχεται να συγκρούεται με τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ειδικά μετά τη σκληρή στάση που κράτησε ο Τραμπ για τον τερματισμό του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Παράλληλα, η στάση του Νετανιάχου για την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς εκτιμάται ότι θα είναι αρνητική, αν δεν συμμετέχουν ενεργά επί του εδάφους οι IDF στον αφοπλισμό.