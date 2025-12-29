Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία «γερές» εγγυήσεις ασφαλείας για μια περίοδο 15 ετών, που μπορεί να παραταθεί, απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον μεγαλύτερη περίοδο κατά την χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που είναι σε ισχύ στην Ουκρανία από την έναρξη τον Φεβρουάριο του 2022 της ρωσικής εισβολής.

«Ήθελα πραγματικά οι εγγυήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και του είπα (του Ντόναλντ Τραμπ) ότι θέλουμε πραγματικά να εξεταστεί η πιθανότητα 30, 40, 50 ετών», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ο Αμερικανός ομόλογός του τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα «σκεφθεί» την πιθανότητα αυτή.

Μετά από τις συζητήσεις του χθες στη Φλόριντα με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για να δοθεί τέλος στην πλέον αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο δεν ανέφερε κάποια συγκεκριμένη πρόοδο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί με τον Αμερικάνο πρόεδρο ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι στην τελική τους φάση. Από τον Νοέμβριο είναι σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές διεργασίες.

«Διεθνή στρατεύματα»

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας απλά ότι θα αφορούν μέτρα που έχουν ήδη συζητηθεί. Εξετάστηκε, για παράδειγμα, το να εγγυηθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι του Κιέβου ένα μηχανισμό ασφαλείας στην Ουκρανία αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει αμοιβαία στήριξη στην περίπτωση επίθεσης.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ «επιβεβαίωσε» τις «λεπτομέρειες» των εγγυήσεων αυτών και επέμεινε στο γεγονός ότι πρέπει να ψηφιστούν από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε παράλληλα ότι η παρουσία «διεθνών στρατευμάτων» στην Ουκρανία, μια πιθανότητα που έως τώρα απέρριπτε το Κρεμλίνο, θα είναι μια απαραίτητη και «πραγματική» εγγύηση ασφαλείας που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο μιας νέας ρωσικής επίθεσης.

Διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο συζήτησε επίσης ένα σχέδιο οικονομικής στήριξης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που περιλαμβάνει αμερικανικές επιχειρήσεις και μια πιθανή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Δύο ερωτήματα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήθελε να εξασφαλίσει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ σε μια νέα εκδοχή του σχεδίου που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον πριν από περίπου ένα μήνα, που αναθεωρήθηκε ύστερα από διαπραγματεύσεις τις οποίες ζήτησε το Κίεβο, το οποίο έκρινε ότι η πρώτη εκδοχή ήταν υπερβολικά κοντά στις ρωσικές διεκδικήσεις.

Η νέα εκδοχή προτείνει πάγωμα του μετώπου στις σημερινές θέσεις χωρίς να προσφέρει άμεση λύση σε ό,τι αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας που ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανίας.

Εγκαταλείπει επίσης δύο σημαντικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου: την αποχώρηση των Ουκρανών στρατιωτών από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, στο Ντονμπάς, και τη νομική δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Για το Ντονμπάς, ένα βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί μια λύση στη σύγκρουση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε μια συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ζελέσνκι παραμένουν δύο προβλήματα που δεν έχουν λυθεί: η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το εδαφικό ζήτημα.

Μερικές ώρες πριν από τη χθεσινή συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» .

Σήμερα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το όποιο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να υπογραφεί από το Κίεβο, τη Μόσχα, την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους.

Και δήλωσε πως ελπίζει σε μια συνάντηση «τις επόμενες ημέρες» στην Ουκρανία μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Επιπλέον, τάχθηκε και πάλι υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος στην Ουκρανία, θεωρώντας πως θα είναι «ισχυρό εργαλείο» για να αποδεχθεί το «ουκρανικό έθνος» τους ειρηνευτικούς όρους που προτείνονται.

Αυξάνοντας την πίεση επί του πεδίου, η Ρωσία σφυροκόπησε το Σάββατο το Κίεβο και την περιφέρειά του, προκαλώντας πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμα πόλεων στην ανατολική Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ενέργειες του Πούτιν στην Ουκρανία δεν ευθυγραμμίζονται με τις «ειρηνευτικές» του δηλώσεις προς τον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

