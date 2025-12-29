Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο».

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν ότι «το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί».

Ακολούθως, ο Τραμπ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» --αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι--, είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

«Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ.

Προγραμματίζεται νέα συνάντηση του κ. Τραμπ με τον κ. Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο, είπε από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν αναγγέλλει σύνοδο των συμμάχων του Κιέβου στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο των κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν στα γαλλικά και στα αγγλικά μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, που είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι.

Η αναγγελία καταγράφτηκε αφού ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Τραμπ συναντήθηκαν χθες στην κατοικία του αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, με τον τελευταίο να εμφανίζεται αισιόδοξος, αν και προτίμησε να παραμείνει αόριστος, για την προσεχή επίλυση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Φον ντερ Λάιεν: Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα

Με μήνυμά της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει για τις σημερινές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ - Ζελένσκι ότι «Είχαμε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουμε τη σημερινή τους συνάντηση σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τους εταίρους μας στις ΗΠΑ για να εδραιώσει αυτή την πρόοδο.

Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP