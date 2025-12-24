Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι η ζώνη όπου εντοπίζονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους καλύπτει έκταση περίπου 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, εντοπίστηκαν οι κρίσιμες συσκευές καταγραφής του αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, ο καταγραφέας φωνής (CVR) βρέθηκε στις 02:45, ενώ ο μαύρος καταγραφέας (Flight Data Recorder) εντοπίστηκε στις 03:20. Οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης ξεκίνησαν ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Λιβυκή αποστολή στην Άγκυρα

Παράλληλα, τουρκικές Αρχές επιβεβαίωσαν την άφιξη στην Άγκυρα λιβυκής αποστολής 22 ατόμων συνολικά. Στην αποστολή περιλαμβάνονται 14 μέλη που ορίστηκαν από το Υπουργείο Άμυνας της Λιβύης – εκ των οποίων οι πέντε είναι συγγενείς θυμάτων – καθώς και οκτώ αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης.

Μήνυμα συλλυπητηρίων

Ο υπουργός, στη δήλωσή του, εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στην κυβέρνηση και στον λαό της Λιβύης, καθώς και στο λιβυκό Γενικό Επιτελείο, σημειώνοντας:

«Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όσους χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», ενώ απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης στη «φιλική και αδελφική χώρα Λιβύη».



Συνέχεια διερεύνησης

Οι έρευνες στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με την Άγκυρα να υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των αιτίων και η στήριξη των οικογενειών των μελών του πληρώματος που χάθηκαν.



