Τρία βίντεο με τα πρώτα πλάνα από το σημείο που συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, και των αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Οχτώ ήταν οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, πέντε Λίβυοι αξιωματούχοι, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τριμελές πλήρωμα.
Οι αρχές έφτασαν στα συντρίμμια του αεροσκάφους που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών
«Η επαφή χάθηκε στις 8:52 μ.μ. με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. σήμερα το βράδυ με προορισμό την Τρίπολη.
Αίτημα έκτακτης προσγείωσης ελήφθη από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.
Επιβαίνουν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.
Πηγή: skai.gr