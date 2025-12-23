Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από την Άγκυρα, στο οποίο σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Κύπρο) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.







A Falcon 50 jet carrying Libyan Chief of the General Staff has reportedly crashed near Ankara, Türkiye - Turkish authorities.



The video reportedly shows the moment of the crash. pic.twitter.com/1RnQfjZR1D — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παραπάνω βίντεο δείχνει τη στιγμή της συντριβής του τζετ.

Πηγή: CNN.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ