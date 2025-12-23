Ένα ρωσικό πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της «σαρκοφάγου» (στεγάστρου προστασίας από τη ραδιενεργό ακτινοβολία) στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται εκτός λειτουργίας, δήλωσε στο AFP ο διευθυντής του σταθμού, Σεργκέι Ταρακάνοφ.

«Εάν ένας πύραυλος ή ένα drone το χτυπήσει άμεσα ή ακόμα και προσγειωθεί κάπου κοντά - για παράδειγμα, ένας πύραυλος Iskander, ο Θεός να μας φυλάξει - θα προκαλέσει έναν μικρό σεισμό στην περιοχή», εξήγησε στο AFP σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

«Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το στέγαστρο θα παραμείνει όρθιο μετά από αυτό. Αυτή είναι η κύρια απειλή», πρόσθεσε.

Τα ερείπια του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής είναι περικλεισμένα σε ένα εσωτερικό κέλυφος από χάλυβα και σκυρόδεμα, γνωστό ως «σαρκοφάγος», που κατασκευάστηκε βιαστικά μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986, και σε ένα σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας εξωτερικό κέλυφος που ονομάζεται «Νέο Περίβλημα Ασφαλείας» (NSC).

Το Νέο Περίβλημα Ασφαλείας υπέστη σοβαρές ζημιές σε μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Φεβρουάριο, η οποία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην εξωτερική επένδυση της χαλύβδινης κατασκευής.

«Το Νέο Περίβλημα Ασφαλείας έχει χάσει αρκετές από τις βασικές του λειτουργίες. Και καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα χρόνια για να αποκατασταθούν αυτές οι λειτουργίες», δήλωσε ο κ. Ταρακάνοφ. Είπε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν «σταθερά και εντός των φυσιολογικών ορίων».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι μια αποστολή επιθεώρησης διαπίστωσε ότι το περίβλημα είχε «απωλέσει τις βασικές λειτουργίες ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να συγκρατεί τα ραδιενεργά υλικά, αλλά ότι δεν υπήρξε μόνιμη ζημιά στις φέρουσες κατασκευές ή στα συστήματα παρακολούθησης».

Η οπή που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του drone έχει καλυφθεί με προστατευτικό πλέγμα, εξήγησε ο κ. Ταρακάνοφ, αλλά 300 μικρές οπές που άνοιξαν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πρέπει ακόμη να καλυφθούν.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το εργοστάσιο στην αρχή της εισβολής του το 2022, πριν αποσυρθεί λίγες εβδομάδες αργότερα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ