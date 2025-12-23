Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, που προκάλεσαν παράλληλα έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και οδήγησαν την Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις, μερικές ημέρες ύστερα από έναν ακόμα γύρο συνομιλιών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, έπληξε περισσότερο ενεργειακές υποδομές στις δυτικές περιοχές, δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού ρωσικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε στοχοθετήσει τουλάχιστον 13 περιφέρειες ενώ οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους σε μια επίθεση που έδειξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ο Πούτιν ακόμα δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. «Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ασκεί αρκετή πίεση στη Ρωσία. Τώρα είναι η ώρα να απαντήσουμε».

Ένα τετράχρονο παιδί σκοτώθηκε στην κεντρική περιφέρεια Ζίτομιρ, ένας άνθρωπος στο Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία και ένας ακόμα έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, όπου σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είχε επιτεθεί σε ουκρανικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές και κατέλαβε δύο χωριά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο, που συχνά αμφισβητεί τις ρωσικές αναφορές περί εδαφικών κερδών.

Η Μόσχα έχει εντείνει τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να κλιμακώσει την πίεση στο Κίεβο καθώς προσπαθεί να αλλάξει τους όρους της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές.

Ουκρανική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη περιφέρεια Σταβρόπολ στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ. Οι αρχές ανέφεραν επίσης πυρκαγιά σε αγωγό μεταφοράς πετρελαίου στο λιμάνι Ταμάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, λέγοντας ότι κατασβήστηκε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 635 drones και 38 πυραύλους, η πλειονότητα των οποίων καταρρίφθηκε.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι σε όλες τις περιφέρειες έγιναν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης, προσθέτοντας ότι σχεδόν όλοι οι καταναλωτές στις περιφέρειες Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι ήταν χωρίς ρεύμα νωρίς σήμερα. Ενεργειακές υποδομές και υποδομές κρίσιμης σημασίας υπέστησαν ζημιές στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Λβιβ και Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, συμμετείχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι με αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ευρώπης, ενώ πραγματοποιήθηκαν χωριστές επαφές με Ρώσους αντιπροσώπους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ