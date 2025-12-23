Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αποτελούν μια προσπάθεια της Μόσχας να εμποδίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στον από θαλάσσης εφοδιασμό

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους σε όλη την Ουκρανία, την ώρα που οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης συνεχίζονται.

Η Ρωσία εστιάζει τις επιθέσεις της στη νότια ουκρανική περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και απειλώντας τη θαλάσσια υποδομή της περιοχής, σημειώνει το BBC.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα, δήλωσε ότι η Μόσχα πραγματοποιεί «συστηματικές» επιθέσεις στην περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα, προειδοποίησε ότι το επίκεντρο του πολέμου «ενδέχεται να έχει μετατοπιστεί προς την Οδησσό».

Εκτός από την Οδησσό, η Ρωσία επιτέθηκε εκ νέου στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, προκαλώντας έκτακτες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο και της γύρω περιοχής, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας την Τρίτη.

Γιατί είναι κομβική η Οδησσός

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αποτελούν μια προσπάθεια της Μόσχας να εμποδίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στον από θαλάσσης εφοδιασμό.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα ως αντίποινα για τις επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Τη Δευτέρα το βράδυ, επιθέσεις έπληξαν τις λιμενικές υποδομές στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε ένα εμπορικό πλοίο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Οδησσού.

Ήταν η τελευταία από μια σειρά εκατοντάδων επιθέσεων που έχουν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή για πολλές ημέρες και έχουν προκαλέσει αρκετές απώλειες.

Την Κυριακή το βράδυ, οι επιθέσεις έκοψαν το ηλεκτρικό ρεύμα για 120.000 άτομα και προκάλεσαν πυρκαγιά σε ένα μεγάλο λιμάνι, καταστρέφοντας δεκάδες εμπορευματοκιβώτια με αλεύρι και φυτικό έλαιο.

Την περασμένη εβδομάδα, μια βαλλιστική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι Pivdenniy ανατολικά της Οδησσού σκότωσε οκτώ άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.

Μια άλλη επίθεση νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα σκότωσε μια γυναίκα που ταξίδευε με το αυτοκίνητό της μαζί με τα τρία παιδιά της και διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία της μοναδικής γέφυρας της περιοχής της Οδησσού που συνδέει την Ουκρανία με τη Μολδαβία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι σύντομα θα επιλεγεί νέος διοικητής της πολεμικής αεροπορίας για την περιοχή, μετά την απομάκρυνση του Ντμίτρο Καρπένκο το Σαββατοκύριακο.

Το λιμάνι της Οδησσού ήταν πάντα καθοριστικό για την οικονομία της χώρας. Η πόλη είναι η τρίτη μεγαλύτερη της Ουκρανίας μετά το Κίεβο και το Χάρκοβο. Τώρα έχει στρατηγική σημασία, καθώς άλλα λιμάνια στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα και Μικολάιβ είναι απρόσιτα για την Ουκρανία λόγω της ρωσικής κατοχής.

Παρά τον πόλεμο, η Ουκρανία παραμένει ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς σιταριού και καλαμποκιού στον κόσμο.

Από τον Αύγουστο του 2023, η Οδησσός αποτελεί το σημείο εκκίνησης ενός κρίσιμου διαδρόμου που της επιτρέπει να εξάγει σιτηρά από τη χώρα, ακολουθώντας τις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας πριν φτάσουν στην Τουρκία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι «σπέρνει το χάος» στον λαό της Οδησσού, δήλωσε ότι «όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσουν πραγματικά την επιθετικότητά τους».

Άκαρπες οι διαβουλεύσεις

Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι ο τελευταίος γύρος διπλωματικών προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ συναντήθηκαν ξεχωριστά με τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τις συναντήσεις να αποφέρουν αισιόδοξες δηλώσεις, αλλά χωρίς σαφή πρόοδο που να φέρνει πιο κοντά το τέλος του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του Ρουστέμ Ουμέροφ εργάστηκαν για την «ευθυγράμμιση των θέσεων» σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που υπέβαλε η Ουκρανία νωρίτερα αυτό το μήνα. Το σχέδιο αποτελεί εναλλακτική λύση σε μια πρόταση που υπέβαλαν οι ΗΠΑ τον Νοέμβριο, η οποία θεωρήθηκε ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Πριν ακόμη ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ επιστρέψει στη Μόσχα από τη Φλόριντα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αλλαγές που έκαναν η Ευρώπη και η Ουκρανία στην ειρηνευτική πρόταση δεν θα βελτίωναν τις πιθανότητες επίτευξης ειρήνης.

Τη Δευτέρα, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ κατηγόρησε τις χώρες της ΕΕ ότι έχουν «σταθερή επιθυμία» να υπονομεύσουν πιθανές συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για την Ουκρανία και «γενικά να εμποδίσουν την υγιέστερη εξέλιξη των ρωσοαμερικανικών σχέσεων».

Είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «έχουν κυριευθεί από μια μανιακή» φοβία για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει σε μια νομική συμφωνία ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί ούτε στην ΕΕ ούτε στο ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ, επαναλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια του Πούτιν.

«Ποτέ δεν σχεδιάσαμε να επιτεθούμε στην Ευρώπη, αλλά αν θέλουν να το ακούσουν από εμάς, ας το κάνουμε, μπορεί να γίνει και γραπτώς», δήλωσε ο Πούτιν τον Νοέμβριο.

Επίθεση στο Κίεβο

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες επίθεση εναντίον του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.

«Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας εργάζονται για την εξάλειψη της απειλής στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε επίσης: Κίεβο: Στο σκοτάδι περιοχές μετά από νέα ρωσική επίθεση