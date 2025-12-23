Αμερικανός δικαστής αποφάνθηκε χθες Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στην επικράτεια κάπου 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υφίστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, μετέδωσε χθες Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών --οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα-- εντός δυο εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters