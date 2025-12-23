Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.