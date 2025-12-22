Η Ιταλία θέλει να διατηρήσει τη στρατιωτική της παρουσία στον Λίβανο μετά την αποχώρηση των κυανοκράνων του ΟΗΕ, η οποία θα αρχίσει την 31η Δεκεμβρίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

"Ακόμη και μετά" την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης στον νότιο Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) του ΟΗΕ, η Ιταλία θα συνεχίσει να παίζει τον υποστηρικτικό ρόλο της με προσήλωση στη διεθνή παρουσία" σε αυτή τη χώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο στην πλατφόρμα Χ.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο εάν αυτό σημαίνει μια ιταλική "στρατιωτική παρουσία", εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε "ναι".

Ο Κροσέτο υπογράμμισε επίσης "τον θεμελιώδη ρόλο" των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου "για να εγγυηθούν τη σταθερότητα όχι μόνο στον Λίβανο αλλά και σε όλη την περιοχή".

Ο υπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρώμη εργάζεται ώστε οι συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή να αποφέρουν "συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι κανείς δεν μπορεί να αντλεί οφέλη από μια κατάσταση αστάθειας στον νότιο Λίβανο".

Η Ιταλία με τους 1.099 στρατιωτικούς της είναι η δεύτερη σε μέγεθος δύναμη της FINUL, μετά την Ινδονησία (1.232) και πέντε Ιταλοί στρατηγοί συμπεριλαμβάνονταν στους επικεφαλής των κυανοκράνων κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

