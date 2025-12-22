Το Πακιστάν κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 4 δισεκ. δολαρίων στον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA), ανέφεραν τέσσερις Πακιστανοί αξιωματούχοι, παρά το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ στη διχοτομημένη χώρα της βόρειας Αφρικής.

Η συμφωνία συνιστά μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων εκ μέρους του Πακιστάν. Οριστικοποιήθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, αντιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, με τον Σαντάμ Χαλίφα Χάφταρ, τον υπαρχηγό του LNA και γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης.

Οι αξιωματούχοι που επιβεβαίωσαν τη συμφωνία ασχολούνται όλοι με αμυντικά ζητήματα αλλά ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή η συμφωνία είναι ένα «ευαίσθητο» θέμα.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και ο στρατός του Πακιστάν δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Οποιαδήποτε συμφωνία με τον LNA είναι πολύ πιθανό να εξεταστεί εξονυχιστικά, δεδομένης της πολυετούς αστάθειας στη Λιβύη, μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 και τη διαίρεση της χώρας μεταξύ αντίπαλων αρχών. Ένα αντίγραφο της συμφωνίας που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters πριν από την οριστικοποίησή της ανέφερε την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών JF-17, που αναπτύχθηκαν από κοινού από το Πακιστάν και την Κίνα και 12 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Super Mushak, που χρησιμοποιούνται για τη βασική εκπαίδευση των πιλότων.

Ένας από τους Πακιστανούς αξιωματούχους επιβεβαίωσε ότι η λίστα αυτή είναι ακριβής ενώ ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι τα όπλα που αναγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο αποτελούν όλα τους μέρος της συμφωνίας αλλά δεν ήταν σε θέση να δώσεις ακριβείς αριθμούς. Ένας αξιωματούχος είπε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση χερσαίου, θαλάσσιου και αεροπορικού εξοπλισμού σε διάστημα 2,5 ετών, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μαχητικά JF-17. Δύο από τις πηγές του πρακτορείου είπαν ότι η συμφωνία είναι αξίας άνω των 4 δισεκ. δολαρίων και οι άλλες δύο είπαν ότι φτάνει τα 4,6 δισεκ.

Το επίσημο ενημερωτικό κανάλι του LNA μετέδωσε την Κυριακή ότι ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός σύναψε σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με το Πακιστάν, το οποίο περιλαμβάνει πωλήσεις όπλων, κοινή εκπαίδευση και παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. «Ανακοινώνουμε την έναρξη μιας νέας φάσης στρατηγικής, στρατιωτικής συνεργασίας με το Πακιστάν» είπε ο Χάφταρ σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το κανάλι Al-Hadath.

Οι αρχές της Βεγγάζης δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU), με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, ελέγχει μεγάλο μέρος της δυτικής Λιβύης ενώ ο LNA του Χάφταρ ελέγχει το ανατολικό και το νότιο τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών πετρελαιοπηγών και δεν αναγνωρίζει την εξουσία της GNU.

Εμπάργκο όπλων

Στη Λιβύη έχει επιβληθεί από το 2011 εμπάργκο στην πώληση όπλων και απαιτείται η έγκριση του ΟΗΕ για οποιαδήποτε παράδοση οπλισμού και άλλου υλικού. Μια επιτροπή ειδικών εκτίμησε τον Δεκέμβριο του 2024 σε μια έκθεσή της που απευθυνόταν στον ΟΗΕ ότι το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη παραμένει «αναποτελεσματικό» και ότι ορισμένες ξένες χώρες μιλούν ανοιχτά για τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη βοήθεια που παρέχουν στις δυνάμεις τόσο της ανατολικής, όσο και της δυτικής Λιβύης, παρά τις απαγορεύεις.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν το Πακιστάν ή η Λιβύη αιτήθηκαν να εξαιρεθούν από το εμπάργκο.

Τρεις από τους Πακιστανούς αξιωματούχους είπαν ότι η συμφωνία δεν παραβιάζει το εμπάργκο πώλησης όπλων που επέβαλε ο ΟΗΕ. Ο ένας είπε ότι το Πακιστάν δεν είναι η μοναδική χώρα που συνάπτει συμφωνίες με τη Λιβύη και ένας άλλος υποστήριξε ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον Χάφταρ. Ένας τρίτος σχολίασε ότι οι αρχές της Βεγγάζης βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τις δυτικές κυβερνήσεις, δεδομένης της αύξησης στις εξαγωγές πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για νομική δέσμευση μη επίθεσης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ