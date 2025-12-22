Η Εσθονία θα αποκτήσει έξι πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης και εξοπλισμό από τη Νότια Κορέα αξίας περίπου 290 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ως μέλος του ΝΑΤΟ προσπαθεί να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι παραδόσεις των αυτοκινούμενων οπλικών συστημάτων Chunmoo αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανακοίνωσε σήμερα στο Ταλίν το Εσθονικό Κέντρο Αμυντικών Επενδύσεων (ECDI).

«Είμαι ευχαριστημένος που εκτός από τα αμερικανικά HIMARS, θα αποκτήσουμε τώρα και τα νοτιοκορεάτικα συστήματα Chunmoo, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη συνολική αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα τόσο της Εσθονίας όσο και του ΝΑΤΟ», είπε σε δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο Πέβκουρ.

Στην Εσθονία ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει απότομα τις στρατιωτικές της δαπάνες σε απάντηση και αναλαμβάνει έναν ευρύ εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

