Δύο υπηρεσίες πληροφοριών χωρών–μελών του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να αναπτύσσει ένα νέο αντιδορυφορικό όπλο, γνωστό ως «zone-effect», με στόχο το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ. Το όπλο φέρεται να βασίζεται στη δημιουργία νεφών από εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά μεταλλικά σωματίδια (pellets), τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν ταυτόχρονα πολλούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να απενεργοποιήσει μεγάλο αριθμό δορυφόρων, αλλά ταυτόχρονα θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης διαστημικής καταστροφής, επηρεάζοντας και άλλα δορυφορικά συστήματα – ακόμη και ρωσικά ή κινεζικά. Αναλυτές αμφισβητούν τη λειτουργικότητα ενός τέτοιου όπλου, υπογραμμίζοντας ότι τα συντρίμμια θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στο διάστημα και να πλήξουν κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών και άμυνας παγκοσμίως.

Η Ρωσία θεωρεί το Starlink ιδιαίτερα απειλητικό, καθώς το σύστημα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανία στον πόλεμο, παρέχοντας επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για στρατιωτικές και πολιτικές ανάγκες. Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε – ή αν – το όπλο θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά, ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και η φημολογία γύρω από μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά, ως «όπλο φόβου», χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί.