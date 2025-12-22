Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tamanneftegaz στην περιοχή του Κρασνοντάρ της Ρωσίας σε επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Σε ανακοίνωση του που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο τερματικός σταθμός είναι μέρος των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας που συμβάλλει στην χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού που πολεμάει στην Ουκρανία.

A large-scale fire erupted after Ukrainian military intelligence drones struck the Tamanneftegaz maritime oil terminal in Russia’s Krasnodar region, according to Kyiv Post sources.



The strike damaged oil terminal equipment, an LPG berth, and key port infrastructure. pic.twitter.com/GBagtmyHnE — KyivPost (@KyivPost) December 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

