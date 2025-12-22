Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση στοχοθέτησε αυτοκίνητο στον δρόμο Ακτνίτ-Καντάρα στην περιοχή της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε σήμερα το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε αυτοκίνητο σκότωσε τους τρεις επιβαίνοντες», δήλωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Σιδώνας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

🔴 Israeli aerial aggression on vehicle in Qunaitra village in southern Lebanon leaves 3 people dead



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/bExFzfESV4 — Press TV 🔻 (@PressTV) December 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Η περιφέρεια της Οδησσού ξανά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων