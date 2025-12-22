Σύμφωνα με δημοσίευμα της Türkiye Gazetesi, οι κινήσεις της Ελλάδας για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Κύπρος και το Ισραήλ παρουσιάζονται ως απόπειρα περιορισμού της Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι τέτοια σχέδια δεν διαθέτουν στρατηγικό βάθος και δεν μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στην περιοχή.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «κάστρο στην άμμο», σημειώνοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί καθοριστικό ρόλο σε στρατιωτικό, διπλωματικό και ενεργειακό επίπεδο. Κατά την ανάλυση, οι περιφερειακές συμμαχίες χωρίς ευρύτερη συναίνεση και βιώσιμη αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν αρκούν για να «παγώσουν» την τουρκική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.





📺"Türkiye’nin yoluna Yunanistan ile set çekme planı tutmaz" | "Akdeniz'in kumdan kalesi"



📰Türkiye Gazetesi: G. Kıbrıs ve İsrail ile “ortak ordu” kararı alan Yunanistan, Türkiye’yi Akdeniz’de hareketsiz bırakmak gibi boş hayaller kuruyor. #ArınmaSüreci@cemkucuk55



Haberin… pic.twitter.com/0DQq4mlKYr — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 22, 2025

