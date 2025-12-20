Πέντε συγγενείς μιας 89χρονης Βρετανίδας προσπάθησαν να τη βάλουν νεκρή σε πτήση της easyJet, διαβεβαιώνοντας το προσωπικό ότι ήταν απλώς κουρασμένη. Η πτήση καθυστέρησε για 12 ώρες.



Αυτόπτες μάρτυρες στην πτήση Μάλαγα-Γκάτγουικ δήλωσαν ότι η 89χρονη γυναίκα απομακρύνθηκε από πέντε συγγενείς που διαβεβαίωσαν το προσωπικό εδάφους ότι δεν ήταν καλά. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που αναφέρει η Daily Mail, τα μέλη της οικογένειας ισχυρίστηκαν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα απλώς κοιμόταν και μάλιστα παρουσιάστηκαν ως γιατροί για να καθησυχάσουν το προσωπικό.

Η οικογένεια κατάφερε να τοποθετήσει τη γυναίκα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Η πτήση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει λίγο μετά τις 11:00, άρχισε να τροχοδρομεί προς τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, λίγο πριν από την απογείωση, το πλήρωμα συνειδητοποίησε ότι η επιβάτης είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει στον χώρο στάθμευσης.

Η Τρέισι-Αν Κίτσινγκ, μια ταξιδιώτης, αφηγήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Την είδα να την ανεβάζουν στο αεροπλάνο, κάποιος κρατούσε το κεφάλι της καθώς περνούσαν από μπροστά μου! Ένας γιατρός στο αεροσκάφος επιβεβαίωσε ότι ήταν ήδη νεκρή».

Η Πέτρα Μπόντινγκτον, μια άλλη επιβάτης, εξέφρασε την οργή της: «Τι σκεφτόταν το προσωπικό εδάφους της easyJet; Ρώτησαν την οικογένεια πέντε φορές αν η γυναίκα ήταν καλά; και προφανώς δεν ήταν!» Η Μπόντιγκτον υποστήριξε ότι η γυναίκα ήταν «πεσμένη» και αναίσθητη στην αναπηρική καρέκλα.









Τι υποστηρίζει η easyJet και ο επαναπατρισμός μιας σορού



Η αεροπορική εταιρεία easyJet αρνήθηκε ότι επετράπη η επιβίβαση νεκρού ατόμου. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η επιβάτης είχε πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας και ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο. «Η πτήση επέστρεψε στο χώρο στάθμευσης πριν από την απογείωση λόγω ενός επιβάτη που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν, όμως δυστυχώς η γυναίκα απεβίωσε», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη Μάλαγα επιβεβαίωσε ότι αξιωματικοί μετέβησαν στο αεροσκάφος και ότι η γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή εντός του αεροπλάνου. Το περιστατικό προκάλεσε 12ωρη καθυστέρηση και η πτήση απογειώθηκε τελικά στις 22:47. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Ορισμένοι επιβάτες εκτιμούν πως το κίνητρο της οικογένειας μπορεί να ήταν να αποφύγει το κόστος και τη γραφειοκρατία του επαναπατρισμού. Η μεταφορά μιας σορού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί επίσημα έγγραφα, πιστοποιητικά θανάτου, υγειονομικές άδειες και σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτική ταρίχευση. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 6.000 ευρώ μόνο για την αεροπορική μεταφορά, σύμφωνα με γραφεία τελετών.

Η μεταφορά σορών μεταξύ χωρών πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικά φέρετρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συνήθως πραγματοποιείται με πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και όχι με εμπορικές, επιβατικές πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες σπάνια επιτρέπουν τη μεταφορά σορών στην καμπίνα επιβατών και, όταν το κάνουν, απαιτούν εκτενή τεκμηρίωση και συμμόρφωση με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.



