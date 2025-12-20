Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ομάδα μηχανικών στη Γάζα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα και το θέμα αναμένεται να τεθεί σε συζήτηση κατά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό μεταδίδει το N12 ο ιστότοπος του τηλεοπτικού καναλιού 12 του Ισραήλ, επικαλούμενος επίσημη πηγή με γνώση της ατζέντας των επαφών της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το Ισραήλ ενθαρρύνει την Ελλάδα να αναλάβει ενεργό ρόλο στο μέλλον της Γάζας και οι δύο χώρες ενισχύουν τις σχέσεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. «Η Ελλάδα έχει εκφράσει σαφώς την προθυμία της να συμμετάσχει στο σχέδιο "Day After" στη Γάζα, κάτι που μας ενδιαφέρει επίσης – από την ISF (τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης) έως άλλα θέματα», φέρεται να δήλωσε η πηγή.

Η ίδια πηγή καθιστά σαφές ότι το Ισραήλ επιθυμεί την παρουσία της Ελλάδας σε μια μελλοντική δύναμη στη Λωρίδα, αλλά διευκρινίζει ότι δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει - δεν νομίζω ότι θα στείλει μάχιμες δυνάμεις, αλλά κάποια είδους βοηθητικές δυνάμεις, όπως μηχανικοί, μπορεί να είναι μια επιλογή», λέει η πηγή.



Διαβάστε επίσης: Στρατηγό πεζοναυτών ως νέο επικεφαλή της SOUTHCOM διόρισε ο Τραμπ





Πηγή: ΚΥΠΕ