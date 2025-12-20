Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όρισε νέο επικεφαλής της SOUTHCOM (Νότιας Διοίκησης), του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο του Πενταγώνου, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνωστοποίησε ότι ο Τραμπ προήγαγε «στον βαθμό του στρατηγού τον υποστράτηγο του Σώματος Πεζοναυτών Φράνσις Λ. Ντόνοβαν» και τον διόρισε «επικεφαλής της SOUTHCOM».

Ο ανώτατος αξιωματικός, υπηρετεί σήμερα ως υποδιοικητής στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (SOCOM) και θα χρειαστεί έγκριση από την αμερικανική Γερουσία για να αναλάβει επισήμως τα νέα του καθήκοντα.

Ο στρατηγός Ντόνοβαν διαδέχεται τον ναύαρχο Άλβιν Χόλζι, ο οποίος είχε ανακοινώσει στα μέσα Οκτωβρίου ότι θα αποχωρούσε στις 12 Δεκεμβρίου, «λαμβάνοντας σύνταξη» από το Πολεμικό Ναυτικό. Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Χόλζι είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, χωρίς ωστόσο να δοθούν επίσημες εξηγήσεις πέραν της αποχώρησής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει αρμάδα κοντά στη Βενεζουέλα και, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα, με τουλάχιστον 104 νεκρούς, χωρίς —σύμφωνα με τις πληροφορίες— να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για εμπλοκή τους σε παράνομη δραστηριότητα. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με χερσαίες επιχειρήσεις, δηλώνοντας στο NBC News ότι δεν «αποκλείει» πόλεμο κατά της Βενεζουέλας του Νικολάς Μαδούρο.

