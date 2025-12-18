Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν συζήτησαν το ζήτημα των S-400 στη συνάντησή τους στην Ασγκαμπάτ, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το γραφείο της APA στη Μόσχα.

Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο επιστροφής των πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Τουρκία δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις ρωσοτουρκικές σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Bloomberg είχε μεταδώσει πως η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει το σύστημα αεράμυνας S-400 στη Ρωσία, υπό πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι το ζήτημα αυτό φέρεται να συζητήθηκε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ασγκαμπάτ.