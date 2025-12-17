Η Τουρκία φέρεται να επιδιώκει την επιστροφή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, το οποίο αγόρασε πριν από σχεδόν μία δεκαετία, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επανένταξής της στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής τους. Ωστόσο, το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι έχει δεχθεί οποιοδήποτε σχετικό αίτημα από την Άγκυρα.

Η Ουάσιγκτον πιέζει εδώ και χρόνια την Τουρκία να εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα, θεωρώντας ότι οι S-400 δεν είναι συμβατοί με τα συστήματα του ΝΑΤΟ. Η αγορά τους οδήγησε στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων και στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 το 2019.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι η απομάκρυνση των S-400 θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των κυρώσεων και την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία φέρεται να διεκδικεί οικονομική αποζημίωση από τη Ρωσία για το σύστημα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συμψηφισμού μέσω ενεργειακών συμφωνιών.