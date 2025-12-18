Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενδεχόμενη παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που ανήκουν στην Τουρκία και παραμένουν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα αεροσκάφη, για τα οποία η Τουρκία έχει καταβάλει περίπου 1,4 δισ. δολάρια, δεν παραδόθηκαν λόγω των κυρώσεων CAATSA μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Σαμπάχ και Α Χαμπέρ, οι επαφές εντάθηκαν μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ τον Σεπτέμβριο, με τις διαπραγματεύσεις να εστιάζουν στα έξι ήδη κατασκευασμένα αεροσκάφη.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, φέρεται να ανέφερε χρονικό ορίζοντα «4 έως 6 μηνών» για επίλυση του ζητήματος, τοποθετώντας τις εξελίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η παρουσία των S-400 εξακολουθεί να θεωρείται βασικό εμπόδιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις δύο πλευρές.

