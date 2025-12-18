Πληροφορίες που μεταδίδει η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ κάνουν λόγο για επιτάχυνση των διεργασιών της παράδοσης 6 αμερικανικών μαχητικών F-35 που ανήκουν ήδη στην Τουρκία. Το δημοσίευμα συνδέει την εξέλιξη με τη λεγόμενη «διπλωματία των ηγετών» ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με τις προσπάθειες υπέρβασης του εμποδίου των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.

Η εικόνα που σκιαγραφεί σήμερα, μία ημέρα μετά το δημοσίευμα του Bloomberg, ο τουρκικός φιλο-κυβερνητικός τύπος είναι αυτή της σταδιακής αποσυμπίεσης, με πρώτο, μετρήσιμο βήμα την τύχη των έξι F-35. Αν και τα εμπόδια παραμένουν, οι ‘πληροφορίες’ της Σαμπάχ έρχονται σήμερα να λειτουργήσουν ‘αντισταθμιστικά’, δηλ. να αντιστρέψουν την πολιτικά δυσάρεστη εντύπωση ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να απομακρυνθεί από τους S-400, ένα ζήτημα που το 2019 ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίαζε ως αδιαπραγμάτευτο «κυριαρχικό δικαίωμα».

Σύμφωνα με τη φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ, η απευθείας επικοινωνία Άγκυρας–Ουάσιγκτον, δημιουργεί περιθώρια λύσεων σε χρονίζοντα ζητήματα.

Όπως αναφέρεται, στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ η «διπλωματία των ηγετών» μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπει την αναζήτηση λύσεων σε κρίσιμα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μοντέλα για την άρση της Τουρκίας από το καθεστώς του νόμου CAATSA.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, φέρεται να έθεσε για πρώτη φορά συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, μιλώντας για «4-6 μήνες», δείχνοντας προς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις κυρώσεις CAATSA και στα ζητήματα προμήθειας F-16 και F-35 που εκκρεμούν εδώ και μια δεκαετία, σημείωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας «ανούσιες».

Οι πληροφορίες της Σαμπάχ και τα έξι αεροσκάφη

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Σαμπάχ, το επίδικο δεν είναι πλέον ένα γενικό πλαίσιο επανένταξης, αλλά μια συγκεκριμένη και περιορισμένη παράδοση.

Κατά πληροφορίες της εφημερίδας, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες στον άξονα Άγκυρας–Ουάσιγκτον για την εξεύρεση φόρμουλας επίλυσης του προβλήματος.

Παρά την καταβολή 1,4 δισ. δολαρίων, τα F-35 που παρήχθησαν για την Τουρκία δεν παραδόθηκαν εξαιτίας των κυρώσεων CAATSA. Έξι τουρκικά F-35 παραμένουν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και επτά χρόνια, με τη συντήρησή τους να συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα.

Το αγκάθι των S-400 και οι διαπραγματεύσεις

Το θέμα των S-400 εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της διαφωνίας, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναζητείται πλέον ένας «λειτουργικός συμβιβασμός».

Μετά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την άρση του αδιεξόδου. Οι συνομιλίες αυτές επικεντρώνονται σήμερα στην παράδοση των έξι F-35 που ήδη ανήκουν στην Τουρκία. Ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η παρουσία των S-400 στο τουρκικό έδαφος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, η Άγκυρα –σύμφωνα με τα δημοσιεύματα– δείχνει τη βούληση να υιοθετήσει μια «εποικοδομητική προσέγγιση».