Ο ισραηλινός στρατός θα κατεδαφίσει 25 πολυκατοικίες του προσφυγικού καταυλισμού Νουρ Σαμς, στο βόρειο τμήμα της Δυτική Όχθης, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο Αμπντάλα Καμίλ, ο κυβερνήτης της Τουλκάρεμ όπου βρίσκεται ο καταυλισμός, διευκρινίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη, πως τα κτίρια θα καταστραφούν έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο Φαϊσάλ Σαλαμά, υπεύθυνος της λαϊκής επιτροπής του καταυλισμού της Τουλκάρεμ, κοντά στον καταυλισμό της Νουρ Σαμς, αναφέρει ότι η κατεδάφιση 25 κτιρίων θα επηρεάσει περίπου εκατό οικογένειες.

"Ενημερωθήκαμε από τον στρατιωτικό και πολιτικό συντονισμό ότι η κατοχή (Ισραήλ σ.σ.) θα προχωρήσει στην κατεδάφιση 25 κτιρίων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου", δήλωσε.

Η COGAT δεν έδωσε άμεση απάντηση στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα αυτό, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι συγκεντρώνει πληροφορίες.

"Δεν υπάρχει καμία στρατιωτική ανάγκη να γίνουν αυτές οι κατεδαφίσεις", δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στη Δυτική Όχθη. Θεωρεί ότι αποτελούν μέρος "μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στην αλλαγή της γεωγραφίας του εδάφους", χαρακτηρίζοντας την κατάσταση "απλά απαράδεκτη".

Η Δυτική Όχθη είναι παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Στις αρχές του 2025, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που είχε στόχο, όπως δήλωνε, να εξαλείψει ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, κυρίως μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς όπως της Τζενίν, της Τουλκάρεμ και της Νουρ Σαμς --όλοι βρίσκονται στον βορρά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια μέσα στους καταυλισμούς, επισήμως για να διευκολύνει τη διέλευση των στρατευμάτων.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) δημοσίευσε έκθεση που εξηγούσε ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι συνεχίζουν να εκτοπίζονται από τα σπίτια τους στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής.

Ο καταυλισμός της Νουρ Σαμς ιδρύθηκε στις αρχές του 1950, την ίδια περίοδο με δεκάδες άλλους, λίγο μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έφυγαν μακριά ή εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους.

Με την πάροδο του χρόνου, οι καταυλισμοί αυτοί μετατράπηκαν σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες από ανθρώπους που μεταφέρουν το καθεστώς του πρόσφυγα από γενιά σε γενιά.

Η Νουρ Σαμς ήταν εδώ και καιρό ένα αρκετά ήσυχο μέρος όπου ζούσαν μέσα σε σπίτια που μερικές φορές ήταν πολύ όμορφα οικογένειες δεμένες μεταξύ τους.

Ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια, ένοπλα κινήματα εγκαταστάθηκαν εκεί εν μέσω έξαρσης της βίας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και της οικονομικής επισφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Απορρίφθηκε η έφεση του Ισραήλ στο ΔΠΔ περί της έρευνας για εγκλήματα πολέμου