Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα την έφεση του Ισραήλ, το οποίο αμφισβητούσε τη δικαιοδοσία του σε ό,τι αφορά την έρευνα για φερόμενα εγκλήματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον της Χαμάς.

Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2024 εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για λιμό, δολοφονίες και διώξεις.

Σε ένα έγγραφο έκτασης 44 σελίδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα οι δικαστές επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να ερευνήσουν τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής διπλωματίας Όρεν Μαρμορστάιν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απέρριψε την απόφαση, κατηγορώντας το ΔΠΔ για «πολιτικοποίηση» και «κατάφωρη περιφρόνηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μη μετεχόντων κρατών».

Το ΔΠΔ εξετάζει παράλληλα μια άλλη ισραηλινή προσφυγή κατά της δικαιοδοσίας του, καθώς και ένα αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Καρίμ Χαν. Τον Ιούλιο είχε αρνηθεί το αίτημα του Ισραήλ να ακυρώσει τα εντάλματα σύλληψης και τον Οκτώβριο επικύρωσε αυτήν την απόφαση, εξετάζοντας την έφεση που ασκήθηκε.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 και διώκει πρόσωπα που κατηγορούνται για ωμότητες, όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ, κάτι που δεν το εμπόδισε να προσφύγει στο Δικαστήριο. Από το 2021 το ΔΠΔ έχει αποφανθεί ότι η δικαιοδοσία του εκτείνεται και στη Γάζα.

Οι κατηγορίες για γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας πολλαπλασιάστηκαν μετά την έναρξη του πολέμου με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα. Τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του θύλακα, που υπάγεται στη Χαμάς. Ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία.

Μετά τις έντονες αμερικανικές πιέσεις, τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, από τις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ