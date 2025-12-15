Η Αυστραλία βυθίστηκε στο πένθος μετά την πιο φονική ένοπλη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον της εβραϊκής κοινότητας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χανουκά στο Bondi Beach του Σίδνεϊ. Δεκαπέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές χαρακτήρισαν επίσημα την επίθεση τρομοκρατική και με ξεκάθαρο αντισημιτικό κίνητρο.



Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Στις 18:47 τοπική ώρα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δέχθηκε αναφορές για πυροβολισμούς στο Archer Park, δίπλα στην παραλία Bondi. Βίντεο που έχουν επαληθευτεί δείχνουν πανικόβλητο πλήθος να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ από μικρή πεζογέφυρα που συνδέει τον δρόμο Campbell Parade με την παραλία, κοντά σε παιδική χαρά όπου διεξαγόταν η εκδήλωση.

Σε δραματικές εικόνες, ένας παρευρισκόμενος φαίνεται να ορμά σε έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίζει και να στρέφει το όπλο εναντίον του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει.





Ο «ήρωας» της επίθεσης

Ο άνδρας που αφόπλισε τον έναν δράστη ταυτοποιήθηκε ως ο Ahmed al Ahmed, ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων και πατέρας δύο παιδιών. Νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες στο χέρι και στο μπράτσο.

Ο πρωθυπουργός της Πολιτείας, Chris Minns, τον χαρακτήρισε «γνήσιο ήρωα», υπογραμμίζοντας ότι «πολλές ζωές σώθηκαν χάρη στο θάρρος του».

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Μεταξύ των 15 θυμάτων περιλαμβάνεται 10χρονο κορίτσι, ενώ οι ηλικίες των νεκρών κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο 41χρονος ραβίνος Eli Schlanger, βρετανικής καταγωγής, καθώς και ένας Ισραηλινός πολίτης. Θύμα της επίθεσης είναι και ο Γάλλος υπήκοος Dan Elkayam.

Συνολικά 42 άτομα νοσηλεύονται, αρκετοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Τέσσερα παιδιά διακομίστηκαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά και η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε σοβαρή.

Ποιοι ήταν οι δράστες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλοι ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο μεγαλύτερος ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων και συνδεόταν με έξι πυροβόλα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Ο 50χρονος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνες και μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές δημιούργησαν ζώνη αποκλεισμού στην περιοχή, καθώς σε όχημα που συνδέεται με τους δράστες εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη κακού αντισημιτικού μίσους» και τόνισε ότι «Αυστραλοί πολίτες έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να σώσουν ζωές».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μίλησε για «απάνθρωπη επίθεση κατά Εβραίων», ενώ ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε «συγκλονισμένος και βαθιά θλιμμένος».

Τι είναι το Χανουκά

Το Χανουκά, γνωστό ως η Γιορτή των Φώτων, είναι μία από τις σημαντικότερες εβραϊκές θρησκευτικές γιορτές και διαρκεί οκτώ ημέρες. Η εκδήλωση «Chanuka by the Sea 2025», που διοργάνωσε το Chabad of Bondi, είχε ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα και προσέλκυσε περίπου 1.000 άτομα, οικογένειες και παιδιά.