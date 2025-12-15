Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters