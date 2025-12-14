Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περίπου 30 τραυματίες, είναι ο νεότερος απολογισμός από την ένοπλη επίθεση κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Πλέον, η επίθεση χαρακτηρίζεται και επίσημα από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως τρομοκρατική. Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία απέρριψε το ενδεχόμενο συμμετοχής και τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

Κατονομάστηκε ο ένας ύποπτος

Οι δύο ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν πολίτες κατά τη διάρκεια του εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χανουκά. Ο ένας από τους φερόμενους δράστες, σκοτώθηκε ενώ ο άλλος κατονομάστηκε ως Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών ο οποίος ζει στο Μπόνιριγκ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ. Ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι στην επίθεση υπήρξε και τρίτος ένοπλος τις οποίες όμως διέψευσε η αστυνομία.





Ανάμεσα στους περίπου 30 τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.





Που διεξάξει έρευνες η Αστυνομία

Αστυνομικοί εισέβαλαν σε ένα οικόπεδο στο Μπόνιριγκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, τις ώρες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Το ακίνητο πιστεύεται ότι ήταν το σπίτι ενός από τους δράστες.

Οι δρόμοι έκλεισαν καθώς ομάδες τακτικής και ντετέκτιβ περικύκλωσαν το σημείο. Μεγάλες περιοχές της παραλίας Μπόντι παρέμειναν τόπος εγκλήματος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η εγκληματολογική αστυνομία συγκέντρωνε στοιχεία.

Η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών κλήθηκε επίσης να επέμβει μετά τον εντοπισμό ύποπτων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ένα αυτοκίνητο στην παραλία. Αυτές οι συσκευές αφαιρέθηκαν και η ζώνη αποκλεισμού περιορίστηκε, αλλά η περιοχή παρέμεινε τόπος εγκλήματος.









Διαβάστε επίσης: Σίδνει: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 τραυματίες από επίθεση ενόπλων (ΒΙΝΤΕΟ)





Πηγή: cnn.gr



