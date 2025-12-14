Ένας περαστικός που καταγράφηκε σε βίντεο να καταστέλλει και να αφοπλίζει έναν ένοπλο άνδρα κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην οποία 12 άτομα σκοτώθηκαν σε μια εβραϊκή γιορτή στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ την Κυριακή, χαιρετίστηκε ως ήρωας, καθώς οι ενέργειές του ενδεχομένως έσωσαν ζωές.





Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα σε ένα πάρκινγκ, ντυμένο με λευκό πουκάμισο, να τρέχει προς έναν άνδρα με σκούρο πουκάμισο που κρατά ένα τουφέκι. Στη συνέχεια, καταφέρνει τον οπλισμένο άνδρα από πίσω, του αρπάζει το τουφέκι με τα χέρια του και στη συνέχεια στρέφει το όπλο προς τον άνδρα.





Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον άνδρα με το σκούρο πουκάμισο να χάνει την ισορροπία του και να υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρισκόταν ένας άλλος σκοπευτής, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.



Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Αναστατωμένος από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι





Πηγή: Reuters, reader.gr







