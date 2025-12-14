Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των Αμερικανών, Ευρωπαίων κι άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

