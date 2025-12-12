Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα εγκλήματα της Χαμάς, παρόλο που η Έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνει όσα το Ισραήλ υποστήριζε τα δύο τελευταία χρόνια, καταλήγοντας μάλιστα στο συμπέρασμα ότι η τρομοκρατική οργάνωση διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε πως είναι «πολύ λίγα, πολύ αργά», κατηγορώντας την Διεθνή Αμνηστία ότι «χρειάστηκε πάνω από δύο χρόνια για να ασχοληθεί με τα ειδεχθή εγκλήματα της Χαμάς», και πως, «ακόμα και τώρα η έκθεσή της απέχει πολύ από το να αντικατοπτρίζει το πλήρες εύρος των τρομακτικών φρικαλεοτήτων της Χαμάς».

Τα πλείστα ΜΜΕ αν και υιοθετούν το ίδιο επιχείρημα, εμφανίζονται αντικρίζουν πολύ πιο θετικά το περιεχόμενο της Έκθεσης καθώς, για πρώτη φορά, η Διεθνής Αμνηστία παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση. Μιλά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας απαριθμεί ανάμεσα σ’ άλλα μαζικές ανθρωποκτονίες, ομηρία αμάχων, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, λεηλασίες και άλλες εγκλήματα και απάνθρωπες πράξεις, όπως αναφέρει σημειώνοντας ακόμη το γεγονός ότι η Χαμάς έκανε χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες.



Διαβάστε επίσης: Ιρανικές αρχές: Συνέλαβαν με «βίαιο τρόπο» τη νικήτρια Νόμπελ Ειρήνης 2023





Πηγή: ΚΥΠΕ