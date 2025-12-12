Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν «βίαια» την Παρασκευή την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023, Ναργκίς Μοχαμαντί. Η σύλληψη έγινε στη διάρκεια τελετής στη μνήμη δικηγόρου που απεβίωσε πρόσφατα.

Υποστηρικτές της ακτιβίστριας γνωστοποίησαν την είδηση.

Η Μοχαμαντί, στην οποία χορηγήθηκε προσωρινή άδεια από τη φυλακή τον Δεκέμβριο του 2024, συνελήφθη μαζί με αρκετούς άλλους ακτιβιστές στην τελετή για τον δικηγόρο Χοσρόου Αλικόρντι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Ο σύζυγος της Μοχαμαντί, Τάγκι Ραχμανί, που ζει στο Παρίσι, δήλωσε ότι η ακτιβίστρια συνελήφθη στην τελετή στην ανατολική πόλη Μασάντ μαζί με την επίσης εξέχουσα ακτιβίστρια Σεπιντέχ Γκόλιαν.



Πηγή: ΚΥΠΕ