Η καταιγίδα Μπάιρον, ένα ισχυρό κυκλωνικό σύστημα που πλήττει αρκετές χώρες στη νοτιοανατολική Ευρώπη εδώ και μια εβδομάδα, σαρώνει το παλαιστινιακό έδαφος στη Λωρίδα της Γάζας από το βράδυ της Τετάρτης, πλημμυρίζοντας αυτοσχέδιους καταυλισμούς και επιδεινώνοντας τα βάσανα του πληθυσμού που έχει εκτοπιστεί μαζικά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναφέρει το AFP.

Με φτυάρια στα χέρια, Παλαιστίνιοι που φορούν πλαστικές παντόφλες και λεπτά μπλουζάκια προσπαθούσαν να σκάψουν χαρακώματα γύρω από σκηνές στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, ένα πρόχειρο φράγμα ενάντια στην καταρρακτώδη βροχή που πέφτει εδώ και ώρες.

Στο Ζεϊτούν, στον καταυλισμό που βρίσκεται στη μέση των ερειπίων η κατάσταση είναι εφιαλτική. Κάτω από την καταρρακτώδη βροχή, η «θάλασσα» από καμβά και μουσαμάδες έχει μετατραπεί σε βάλτο. Μεγάλες σταγόνες βροχής στάζουν από όλες τις τέντες. Καθισμένα σε τούβλα τοποθετημένα στη λάσπη, μια ομάδα παιδιών τρώνε απευθείας από τσίγκινα δοχεία μπροστά στην είσοδο ενός μικρού πλαστικού καταφυγίου.

Στην αλ-Ζαουάιντα, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, λακκούβες αναγκάζουν τους ανθρώπους να περπατούν μέσα σε νερό που φτάνει μέχρι τους αστραγάλους ή να πηδούν από τη μία αμμουδιά στην άλλη.

«Η χθεσινή νύχτα ήταν απαίσια για εμάς και τα παιδιά μας λόγω της καταρρακτώδους βροχής και του κρύου, τα παιδιά μουσκεύτηκαν, όπως και οι κουβέρτες και τα στρώματα. Δεν ξέραμε πού να πάμε», δήλωσε στο AFP η Σουάντ Μουσλίμ, η οποία ζει σε σκηνή με την οικογένειά της. «Δώστε μας ένα αξιοπρεπές σεντόνι σκηνής, κουβέρτες για τα παιδιά μας, ρούχα να φορέσουμε, ορκίζομαι, είναι ξυπόλυτα, δεν έχουν παπούτσια», παρακάλεσε. «Πόσο καιρό θα μείνουμε έτσι; Είναι άδικο», λέει η γυναίκα, υψώνοντας τη φωνή της για να καλύψει τον ήχο των σταγόνων της βροχής που χτυπούν τον μουσαμά.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, 761 χώροι, που στεγάζουν περίπου 850.000 εκτοπισμένους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Λωρίδα της Γάζας.

Η περιοχή συνήθως βιώνει έντονες βροχές στα τέλη του φθινοπώρου και του χειμώνα, αλλά η τεράστια καταστροφή που προκλήθηκε από τον πόλεμο την έχει κάνει ακόμη πιο ευάλωτη.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική», λέει ένας εκτοπισμένος από την Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. «Δεν μπορούμε καν να βγούμε έξω να ανάψουμε φωτιά» για να μαγειρέψουμε ή να ζεσταθούμε, θρηνεί, πριν προσθέσει ότι ούτως ή άλλως δεν έχει ξύλα ή φυσικό αέριο.

Σε αυτή την περίκλειστη περιοχή, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει σε ανεπαρκείς ποσότητες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, οι ελλείψεις εμποδίζουν έναν ήδη φτωχό πληθυσμό να αντιμετωπίσει αυτό το νέο πρόβλημα.

Στις σκηνές, οι πιο τυχεροί καλύπτουν το πάτωμα με μουσαμάδες ή τούβλα για να αποτρέψουν την υγρή άμμο από το να μουλιάσει τα υπάρχοντά τους. Όπου είναι δυνατόν, οι μπουλντόζες συνεχίζουν να καθαρίζουν τα ερείπια από τα κατεστραμμένα κτίρια. Πολλοί άνθρωποι μένουν όρθιοι στην είσοδο των καταφυγίων επειδή απλώς δεν έχουν στεγνή επιφάνεια για να καθίσουν.

«Η καταιγίδα είχε σοβαρό αντίκτυπο στον πληθυσμό, κτήρια έχουν καταρρεύσει και μεγάλο μέρος των υποδομών έχει καταστραφεί, επομένως δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει αυτόν τον σημαντικό όγκο βροχοπτώσεων», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας. Η ομάδα βοήθειας που διοικείται από τη Χαμάς ανέφερε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε από την καταιγίδα αφού καταπλακώθηκε από έναν τοίχο που κατέρρευσε. Οι ομάδες της ανταποκρίθηκαν επίσης σε τρία σπίτια που κατέρρευσαν εν μέρει κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Η πολιτική άμυνα προειδοποίησε τους κατοίκους που παρέμειναν σε σπίτια που είχαν καταστραφεί μερικώς ή είχαν αποδυναμωθεί από τους βομβαρδισμούς ότι έθεταν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο. «Οι σκηνές είναι άχρηστες, αυτό που πρέπει να παρασχεθεί τώρα είναι φορητά καταφύγια εξοπλισμένα με ηλιακούς συλλέκτες, δύο δωμάτια, ένα μπάνιο και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τους κατοίκους. Μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Μπασάλ.

Πηγή: ΕΡΤ