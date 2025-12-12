Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε πριν από λίγο την Πάφο. Η πρώτη σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου 7-10 δευτερόλεπτα ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση ήταν 3-4 δευτερολέπτων.
Η ένταση του σεισμού ήταν στην πρώτη περίπτωση γύρω στα 4.3 Ρίχτερ και στη δεύτερη περίπτωση γύρω στα 4 Ρίχτερ.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/aTPsHmCJ4M
🖥https://t.co/47rMTHHa3L pic.twitter.com/a8yQxpOi13
