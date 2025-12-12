Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε πριν από λίγο την Πάφο. Η πρώτη σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου 7-10 δευτερόλεπτα ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση ήταν 3-4 δευτερολέπτων.

Η ένταση του σεισμού ήταν στην πρώτη περίπτωση γύρω στα 4.3 Ρίχτερ και στη δεύτερη περίπτωση γύρω στα 4 Ρίχτερ.









Διαβάστε επίσης: ΦΩΤΟ: Τροχαίο στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς το ΓΣΠ