Κούρδοι και Δαμασκός φαίνεται να προχωρούν σε μια συμφωνία που βάζει θεμέλια ενιαίου κράτους στη Συρία

Στην πιο κρίσιμη καμπή μετά τον πόλεμο της Συρίας, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) των Κούρδων φέρεται να ανοίγουν δίαυλο με τη Δαμασκό, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή «συνεταιρικής ενσωμάτωσης» στον συριακό στρατό. Με φόντο τις αμερικανικές επιδιώξεις στα βορειοανατολικά της χώρας και την επιρροή της Άγκυρας, η προκαταρκτική συμφωνία Αμπντί – Τζολάνι προαναγγέλλει μια αναδιανομή ισχύος που θα καθορίσει το μέλλον των Κούρδων και το νέο γεωπολιτικό τοπίο της Συρίας.

Ο ηγέτης των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «καταλήξαμε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Δαμασκό», αναφορικά με έναν μηχανισμό που θα συνδέει τους Κούρδους μαχητές των SDF και τις κρατικές δυνάμεις του Τζολάνι.

Σύμφωνα με έκθεση, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των SDF στον συριακό Στρατό, θα ιδρυθούν τρεις μεραρχίες στις περιοχές Χασακάχ, Ράκα και Ντέιρ εζ-Ζορ, οι οποίες θα διοικούνται από Κούρδους των SDF, διατηρώντας παράλληλα τοπικές ηγετικές θέσεις στη βορειοανατολική Συρία.

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ενσωμάτωση στο υπουργείο Άμυνας

Ο Μαζλούμ Αμπντί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε θέματα όπως οι «συνταγματικές μεταρρυθμίσεις» και η ένταξη των SDF στο υπουργείο Άμυνας. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Αμπντί συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας Μουρχάφ Εμπού Κάσρα και τον διευθυντή Πληροφοριών Χουσεΐν αλ-Σαλαμέ στη Δαμασκό.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε τη Χασακάχ, συναντήθηκε με τον Μαζλούμ Αμπντί και τον Σύρο ηγέτη Άχμαντ Αλ Σάρα, δηλώνοντας ότι υπήρξε «ορμή» όσον αφορά την ενσωμάτωση των SDF στη Δαμασκό.

Δικαιώματα μειονοτήτων και σύνδεση με τη Δαμασκό

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 10 Μαρτίου προβλέπει την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και τη σύνδεση των περιοχών που ελέγχονται από τις SDF με τη Δαμασκό και την ενσωμάτωση των SDF στον Συριακό Στρατό.

Η εφαρμογή της συμφωνίας είχε οριστεί μέχρι το τέλος του έτους, παρά τις διακοπές στις συνομιλίες λόγω διαφωνιών για συνταγματικές εγγυήσεις και κρατική δομή.

Η συμφωνία, αν υλοποιηθεί πλήρως, θα αποτελέσει ιστορική καμπή για τη Συρία, επαναπροσδιορίζοντας την κρατική και στρατιωτική δομή στη χώρα, κάτι που επιδιώκει διακαώς η Άγκυρα.