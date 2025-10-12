Η κυβερνητική εκπρόσωπος αφού απέτισε φόρο τιμής στους στρατιώτες των IDF που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δήλωσε ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν «νωρίς το πρωί της Δευτέρας».

«Αναμένουμε όλοι οι 20 ζωντανοί όμηροι μας να απελευθερωθούν ταυτόχρονα και να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό», πρόσθεσε.

Θα μεταφερθούν με «έξι έως οκτώ» οχήματα, χωρίς «καμία νοσηρή επίδειξη από τη Χαμάς», αναφερόμενη σε οποιαδήποτε τελετή ή παράσταση από την ένοπλη οργάνωση.

Στη συνέχεια, οι όμηροι θα οδηγηθούν προς στις δυνάμεις εντός των περιοχών της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ, είπε, πριν μεταφερθούν στο νότιο Ισραήλ.

Εκεί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο – αν κάποιος ζωντανός όμηρος χρειαστεί επείγουσα ιατρική φροντίδα, θα μεταφερθεί αμέσως σε ιατρική μονάδα», πρόσθεσε.

Για τους ομήρους που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία, είπε ότι «ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ» θα τους αγκαλιάσει και θα «εξασφαλίσει κανονική εβραϊκή ταφή».

Πηγή: skynews