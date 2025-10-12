Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

Δεν είναι σαφές εάν η ανακοίνωση του Νετανιάχου υπαινίσσεται ότι μια απελευθέρωση θα μπορούσε να λάβει χώρα ακόμα και σήμερα. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12 μετέδωσε πως η παράδοση αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε πως η Χαμάς ενημέρωσε το Ισραήλ μέσω Αράβων μεσολαβητών πως έχει συγκεντρώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

