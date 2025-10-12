Δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ακριβής ώρα απελευθέρωσης των 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ οι δύο οργανώσεις συγγενών.

Όπως ανέφεραν, ωστόσο, για σκοπούς προετοιμασίας και συντονισμού, οι Αρχές τους έχουν ενημερώσει ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και νωρίς αύριο το πρωί. Η προσπάθεια, είπαν, είναι να βγουν όσο πιο σύντομα γίνεται οι ζώντες όμηροι από τη Γάζα και να ακολουθήσουν οι σοροί των νεκρών όμηρων.

Η τελευταία πληροφόρηση επισήμως είναι πως δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι σοροί όλων των ομήρων και έτσι, όσον αφορά αυτό το θέμα και μόνο, θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση παράδοσης.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτραπεί η απόλυση αρκετών καταδικασθέντων τρομοκρατών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις λίστες της Συμφωνίας. Ο λόγος είναι πως αυτοί οι κατάδικοι είναι κάτοικοι των εδαφών της Δυτικής Όχθης και δεν προορίζονται για απέλαση στο πλαίσιο της συμφωνίας – σε αντίθεση με άλλους που αναμένεται να μεταφερθούν στη Λωρίδα της Γάζα ή να απελαθούν στο εξωτερικό. Στο Ισραήλ εκφράζονται φόβοι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Παλαιστινιακής Αρχής και τη δημιουργία νέων πυρήνων τρομοκρατίας εντός της Δυτικής Όχθης από τη Χαμάς η οποία, εκεί παραμένει ισχυρή και δημοφιλής.

Ενδεικτικό αυτού είναι και το γεγονός σημαίες της Χαμάς αναρτήθηκαν χθες σε διάφορα σημεία της Δυτικής Όχθης κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του IDF ο οποίος μετέβη στα σημεία και τις αφαίρεσε, λέγοντας ότι επρόκειτο για ενέργειες υποκίνησης μίσους. Το γεγονός ότι ο IDF γνώριζε ακριβώς πού αναρτήθηκαν οι σημαίες ερμηνεύεται ως ένδειξη συμμετοχής και της Παλαιστινιακής Αρχής στην επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι όλοι οι προς απόλυση κατάδικοι και κρατούμενοι έχουν ήδη μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις.

