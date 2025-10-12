Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή αύριο, με την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο ΓΓ ΟΗΕ για να παραστεί στην ειρηνευτική συμφωνία

Ο κ. Γκουτέρες σε πρόσφατη δήλωση του χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη και προέτρεψε το Ισραήλ και τη Χαμάς να «τηρήσουν πλήρως» τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, χαρακτηρίζοντάς την ως «εξαιρετικά αναγκαία πρόοδο» που πρέπει να σηματοδοτήσει «την αρχή του τέλους αυτού του καταστροφικού πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters