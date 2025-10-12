Η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών, πέραν των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός προχθές Παρασκευή.

Η συμφωνία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έχει βάση σχέδιο είκοσι σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (...) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μορφή της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

«Επιστρέφετε στο σπίτι»

«Επιστρέφετε στο σπίτι», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος στην «πλατεία των ομήρων» ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε νωρίτερα χθες τη Γάζα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Αξιοσημείωτο στιγμιότυπο της ομιλίας: μεγάλο μέρος του πλήρους επευφήμησε όταν ο κ. Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, «ευχαριστώντας» τον, αλλά άρχισε να γιουχαΐζει, να σφυρίζει και να αποδοκιμάζει όταν αναφέρθηκε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κατ’ αυτόν κάνει τα πάντα για τη χώρα του.

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο μετά το μεσημέρι στο Σαρμ ελ Σέιχ σύνοδο με σκοπό «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας»,

Πέρα από τους κ.κ. Τραμπ και Σίσι αναμένονται στην αιγυπτιακή πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δεν υπάρχει καμιά ένδειξη εάν θα συμμετάσχει ή όχι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει, με τον Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχός της, να δηλώνει στο AFP πως θα εκπροσωπηθεί «από τους μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπαντράν εξάλλου προειδοποίησε πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό του κινήματος, εξορία των μαχητών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Μη διαπραγματεύσιμο»

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει πιο περίπλοκες συνομιλίες και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη», εκτίμησε.

«Ελπίζουμε να μη γυρίσουμε πίσω (στον πόλεμο), όμως ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης ασφαλώς (...) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για να απωθήσουν την επίθεση αν τους επιβληθεί μάχη», είπε ακόμη.

«Η παράδοση των όπλων που προτείνεται αποκλείεται κι αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο», είπε άλλο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια πτώματα, μετά την απόσυρση στοιχείων του στρατού του Ισραήλ πίσω από συμφωνημένες γραμμές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, όπου δεν βρίσκουν πολύ συχνά παρά συντρίμμια εκεί όπου ήταν τα σπίτια τους.

Έπειτα από «εξαιρετικά εξαντλητικό» ταξίδι η Ράζα Σαλμί κατάφερε να επιστρέψει στη γειτονιά της, στην αρ Ρίμαλ, στην καρδιά της πόλης της Γάζας, όπου τις τελευταίες εβδομάδες βομβαρδισμοί κατέστρεψαν τομείς όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό βρίσκονταν χιλιάδες μαχητές της Χαμάς.

Το σπίτι της όμως «δεν υπάρχει πια», δεν έχει απομείνει παρά «ένας σωρός από συντρίμμια».

«Στάθηκα μπροστά (στα συντρίμμια) κι έβαλα τα κλάματα, όλες οι αναμνήσεις μου έγιναν σκόνη», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι να πω, αυτό που βλέπω είναι πιο δυνατό απ’ όλες τις λέξεις... Καταστροφή, καταστροφή, κι άλλη καταστροφή», είπε ο Σαχέρ Αμπού αλ Άτα, άλλος κάτοικος, μετά την επιστροφή του στην πόλη, μπροστά στα συντρίμμια του παιδιατρικού νοσοκομείου αρ Ραντίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa