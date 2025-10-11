Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, μετά τον επαναδιορισμό του.

«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters