Έπειτα από μια πολιτικά ταραχώδη εβδομάδα και μαραθώνιες διαβουλεύσεις νωρίτερα σήμερα, το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής -και δεν ήταν άλλο, από αυτό του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το πρωθυπουργικό αξίωμα στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από θητεία μόλις 27 ημερών!

Μια απόφαση, ασφαλώς, ενδεικτική του αδιεξόδου, στο οποίο έχει περιέλθει ο Γάλλος πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Το γαλλικό σίριαλ, ωστόσο, δεν τελειώνει εδώ, καθώς ο νέος πρωθυπουργός θα έχει την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ο χρόνος πιέζει: ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

«Αποδέχομαι -εκ του καθήκοντός μου- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα της ζωής των συμπατριωτών μας» έγραψε αμέσως μετά την ανακοίνωση Μακρόν ο Λεκορνί στον λογαριασμό του στο Χ.

Και συνέχισε: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια, που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας. Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

- Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους.

- Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα.

- Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

- Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση του ονόματος του νέου πρωθυπουργού, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, επίσης, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε πως «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» (σ.σ. Μαρόν), υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ο Ερίκ Σιοτί, πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Οι διαβουλεύσεις

Νωρίτερα, ο ευρισκόμενος σε πολιτικό αδιέξοδο Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει τους ηγέτες των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων σε συνάντηση στο Ελιζέ, χωρίς ωστόσο να προσκληθούν το κόμμα LFI και το RN, καθώς, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό περιβάλλον, «επιδιώκουν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης».

«Ψέματα» απάντησε η επικεφαλής των βουλευτών της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η καθαίρεση του προέδρου και όχι η διάλυση. «Πρέπει να γίνουν προεδρικές εκλογές» συμπλήρωσε ο ιδρυτής της LFI, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν επέκρινε τον Μακρόν, δηλώνοντας από το Λε Μαν ότι «δεν μπορεί να κάνει σαν να μην υπάρχει το RN», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε σταθμό πυροσβεστών.

Όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους. Οι Οικολόγοι Μαρέν Τοντελιέ και Σιριέλ Σατελέν δήλωσαν «σοκαρισμένες» και εξοργισμένες, καθώς αντιλήφθηκαν ότι η Αριστερά δεν έχει θέση στη νέα κυβέρνηση. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Ολιβιέ Φορ και Μπορίς Βαγιό εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη σαφών απαντήσεων στα θεμελιώδη ζητήματα, προειδοποιώντας πως δεν θα προσφέρουν «καμία εγγύηση μη λογοκρισίας».

«Η αλλαγή που περιμέναμε δεν ήρθε και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε» τόνισε με τη σειρά του και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ.

Σύμφωνα με τον Figaro, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ απείλησε να αποχωρήσει από την επερχόμενη κυβέρνηση, καθώς φέρεται να «δυσαρεστήθηκε» με την πρόταση του προέδρου να καθυστερήσει η εφαρμογή της αύξησης του ορίου ηλικίας στη μεταρρύθμιση των συντάξεων -τη μοναδική υποχώρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ο Μακρόν στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών.

Η Αριστερά, πάντως, θεωρεί το μέτρο ανεπαρκές και εξακολουθεί να ζητά τουλάχιστον την αναστολή της μεταρρύθμισης.