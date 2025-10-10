Η Τουρκία προσπαθώντας να εξελιχθεί σε ρυθμιστή της μεταπολεμικής Γάζας, δηλώνει έτοιμη να παίξει ρόλο θεματοφύλακα της ειρήνης.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναφορικά με την προτεινόμενη ομάδα δράσης για τη Γάζα επιβεβαίωσε την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου, «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, με εμπειρία στην εδραίωση και διατήρηση της ειρήνης, είναι έτοιμες για οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί».

Η δήλωση αυτή ήρθε ως συνέχεια των λόγων του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε διακηρύξει ότι «με το θέλημα του Θεού, εμείς, ως Τουρκία, θα συμπεριληφθούμε επίσης στην ομάδα δράσης που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας επί τόπου».

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν τη στρατηγική επιθυμία της Άγκυρας να αποκτήσει επιτόπια παρουσία και λόγο στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα.