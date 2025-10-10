Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζήτηση για αγορά Eurofighters, παρόλο που ακόμη δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Επιχειρώντας να βάλει τέλος στις σπέκουλες περί επικείμενης αγοράς μεταχειρισμένων μαχητικών Eurofighter από το Κατάρ, το τουρκικό ΥΠΑΜ δηλώνει ότι «δεν υπάρχει οριστική απόφαση» και ότι «αξιολογούνται οι επιλογές».

Στην επίσημη δήλωση του Υπουργείου σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Για να καλύψουμε τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, συνεχίζουμε τις διαφόρων ειδών διαβουλεύσεις μας για την προσθήκη σύγχρονων, τεχνολογικά προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στο απόθεμα και τη διαφοροποίησή του μέχρι να τεθεί σε υπηρεσία το εθνικό μας αεροσκάφος, ΚΑΑΝ. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σχετικά με την προμήθεια του Eurofighter. Η σύμβαση θα ανακοινωθεί όταν φτάσει στο στάδιο της έγκρισης».

Η αποσαφήνιση του τουρκικού υπουργείου φανερώνει την τακτική της Άγκυρας να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, κάτι που της παρέχει διαπραγματευτική ευχέρεια.