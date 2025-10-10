Η Ινδία θα ξανανοίξει την πρεσβεία της στην αφγανική πρωτεύουσα, την Καμπούλ, που έκλεισε πριν από τέσσερα χρόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ –μια σημαντική κίνηση που επεκτείνει τους διπλωματικούς δεσμούς της χώρας που κυβερνάται από τους Ταλιμπάν.

Η Ινδία είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Καμπούλ μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία ύστερα από την αποχώρηση των υπό αμερικανική ηγεσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ το 2021, αλλά άνοιξε μια μικρή αντιπροσωπεία ένα χρόνο αργότερα για να διευκολύνει το εμπόριο, την υγειονομική υποστήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Περίπου 10 χώρες, μεταξύ τους η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, το Πακιστάν και η Τουρκία έχουν πρεσβείες που λειτουργούν στην Καμπούλ, αν και η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που έχει αναγνωρίσει επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η Ινδία και το Αφγανιστάν είχαν ανέκαθεν φιλικές σχέσεις, αλλά το Νέο Δελχί δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Δυτικοί διπλωμάτες δηλώνουν ότι η πορεία προς την αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν παρεμποδίζεται από τους περιορισμούς που θέτει η ίδια στις γυναίκες στη χώρα.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters