Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί έπειτα από τον σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στη νότια ακτή της.

Σχετική προειδοποίηση ήρε και η Ινδονησία για τις περιοχές Βόρειο Σουλαουέζι και Παπούα.

Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, με προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.