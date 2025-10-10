Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, ενώ το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

